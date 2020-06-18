الرئيس المصري يأمر بإنهاء أزمة المحتجزين في ليبيا

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى عمال مصريين.

وجاء في بيان الوزارة: "تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

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وأضافت: "استطاعت كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم".

وأوضحت: "تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي".

وتابعت: "سيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية".

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وأكدت الوزارة أن "العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية".

وشددت أنها ستلاحق بحزم كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحييز".

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في ليبيا، بعد اعتقالهم من قبل مسلحين من قوات "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أجرى المسؤولون في القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لكشف ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عن العمال.