وزير خارجية تركيا يقول إنه بحث سبل إبرام هدنة دائمة خلال زيارة إلى ليبيا

جاء هذا في تصريحات للصحفيين أدلى بها وزير الخارجية التركي عقب عودته إلى تركيا بعد الرحلة التي رافقه فيها مسؤولون أتراك كبار للاجتماع بمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بعدما ساعدتها أنقرة في صد هجوم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفقا لرويترز.

© AFP 2020 / Sheimo Uglu

وأضاف أوغلو أنه بحث أيضا مع حكومة الوفاق التعاون في مجال الطاقة خلال الزيارة التي وصفها بـ "المفيدة للغاية".

كان لتركيا دور كبير، عبر دعمها لحكومة الوفاق، في إنهاء الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس، حيث أعلنت الوفاق بعد أكثر من عام على هجوم حفتر عن بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة، بجانب مدينة ترهونة غرب البلاد.

Advertisements

ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخبا لليبيا، ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من الـ 8 من يونيو/حزيران 2020.

ورحبت دول عدة أبرزها روسيا بالدعوة، لكن وزير الخارجية التركي رفض الاقتراح، ووصفه بأنه محاولة لإنقاذ حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بوقت سابق من هذا الشهر، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقاً سياسياً شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.