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السودان يمدد قيود العزل في الخرطوم حتى 29 يونيو

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© AFP 2020 / ALEX MCBRIDE

وولاية الخرطوم التي تضم العاصمة هي أكبر ولايات السودان من حيث عدد السكان.

وحسب "رويترز" قال المجلس في بيان صدر عقب الموافقة على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية إن حظر التجول سيستمر بالتوقيتات ذاتها دون تغيير من الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف البيان أن السودان سيشرع في إعادة العالقين بالخارج عبر مطار الخرطوم والمعابر البرية بدءا من يوم الأحد القادم.

وأوضح أن الأفراد الذين لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الفيروس سينقلون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة.

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ومدد السودان في الأسبوع الماضي إغلاق المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية والداخلية حتى 28 يونيو حزيران.

وسجل السودان 7435 حالة إصابة بفيروس حتى يوم السبت منها 468 حالة وفاة.

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