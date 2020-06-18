السودان يمدد قيود العزل في الخرطوم حتى 29 يونيو

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وولاية الخرطوم التي تضم العاصمة هي أكبر ولايات السودان من حيث عدد السكان.

وحسب "رويترز" قال المجلس في بيان صدر عقب الموافقة على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية إن حظر التجول سيستمر بالتوقيتات ذاتها دون تغيير من الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف البيان أن السودان سيشرع في إعادة العالقين بالخارج عبر مطار الخرطوم والمعابر البرية بدءا من يوم الأحد القادم.

وأوضح أن الأفراد الذين لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الفيروس سينقلون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة.

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ومدد السودان في الأسبوع الماضي إغلاق المطارات أمام الرحلات التجارية الدولية والداخلية حتى 28 يونيو حزيران.

وسجل السودان 7435 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم السبت منها 468 حالة وفاة.