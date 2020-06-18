السعودية تعتمد "ديكساميثازون" لعلاجي مصابي كورونا

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الأربعاء، عن اعتمادها دواء «ديكساميثازون»، وهو من عائلة «الكورتيزون»، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كوفيد - 19».

وبدأت السعودية بالفعل في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أوكسجين.

وأشارت وزارة الصحة إلى وجود دراسة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس وقد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35 في المائة، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأوكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20 في المائة.

الحياة تعود إلى طبيعتها قريبا

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أعلنت الصحة السعودية كذلك، تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 141234، وتسجيل 39 حالة وفاة جديدة، كما أعلنت تسجيل 2122 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 91662.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد عبدالعالي قد قال إن الخطة تسير حسب ماهو مخطط له فيما يخص قرب عودة الحياة الطبيعية في السعودية يوم الأحد المقبل (21 يونيو) مع ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وغسل اليدين وتغطية الفم والأنف جيداً، وعدم ملامستهما والحرص على التباعد الجسدي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية نشرت بروتوكولات عودة المباريات الرياضية بشروط عدة، وبينت أن عودة المراكز والصالات الرياضية الخاصة ستعود للعمل قريبا وأنّ البرتوكول الخاص بها سيعلن خلال أيام.

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