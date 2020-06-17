شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: كسوف حلقي للشمس ويحذر من «النظر المباشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث المتخصص في الطقس والمناخ، أن تشهد سماء المملكة العربية السعودية والخليج الأحد المقبل كسوفاً حلقياً للشمس.

وتابع الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر: “قال الله تعالى {لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}، الحسابات الفلكية تتوقع كسوف حلقي للشمس صباح يوم الأحد1441/10/29هـ في المملكة والخليج ويحدث اذ تصطف الشمس والقمر والأرض، في خط واحد.

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وأضاف “يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس يتسبب في ظهور الضوء حول حواف القمر، حيث يُرصد في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرق السعودية واليمن وسلطنة عُمان، في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة على المملكة والخليج”.

وقال الحصيني “تتفاوت نسبة مشاهدته بحث يكون كسوف حلقي في جنوب الجزيرة العربية وجزئي بأغلب مناطق المملكة”.

وختم عبدالعزيز الحصيني بقوله “إن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف او مرشحات خاصة، النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف يمكن أن يؤذي بشكل كبير شبكية العين”.