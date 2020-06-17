شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «مختص» يكشف سبب ارتفاع أرقام مصابي كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور حمود الدوسري، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود أسباب زيادة عدد المصابين بـ(كورونا المستجد) على مستوى المملكة مقارنة بدول أخرى أكثر عددًا في السكان.
وقال الدوسري في مداخلة مع “قناة السعودية”: إن الوضع الذي أظهرته المنحنيات يعتبر طبيعيًّا، بالنسبة لدول سبقتنا في شرق آسيا أو أوربا، مؤكدًا صعوبة المقارنة بين الدول من حيث عدد الإصابات أو الوفيات ما لم يتم إجراء نفس عدد الفحوصات بين دولة وأخرى على المرضى.
وأضاف الدكتور الدوسري أن ارتفاع عدد الإصابات في مدينة الرياض على سبيل المثال يرجع لسببين، الأول هو ارتفاع عدد السكان المقدر بـ7 ملايين نسمة عنه في المناطق الأخرى، والثاني أن وزارة الصحة قامت بإجراء فحوصات متزايدة عنها في بقية المناطق.
وتابع الدوسري أن أغلب الدول التي توسعت في إجراء الفحوصات مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تجري نحو 4 ملايين فحص يوميًّا، كانت هي الأعلى في كشف المصابين الأعلى، وتلك نقطة إيجابية وليست سلبية.
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