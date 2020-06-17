شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الخوف من فيروس كورونا يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أن الخوف من المرض قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية وتردي الحالة الصحية حتى في حالة عدم الإصابة بالمرض.

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وأضاف الربيعة “أن الوزارة شهدت حالات كثيرة تذهب إلى طوارئ المستشفيات بسبب الشك بأعراض ربما ليس لها علاقة بالفيروس”.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش عُقدت، اليوم عن بُعد، بعنوان: “جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد”، بمشاركة أكثر من 19 خبيرًا بالصحة النفسية.

وأضاف وزير الصحة أن جائحة فيروس كورونا فيها تحديات من الجانب النفسي، حيث إن البقاء في المنازل يترتب عليه ظهور جوانب نفسية واجتماعية تتطلب الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية.