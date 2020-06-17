شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة ضد مخالفي أنظمة الطيران المدني.. 437 قراراً حاسماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني 437 قرارا ضد مخالفي أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه والتعاميم الداخلية.

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وأوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن اللجنة أصدرت خلال عام 2019، 391 قرارا يختص بالناقلات الجوية، تنوعت ما بين مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنظام تسجيل المسافرين APP_PNR، وعدم الالتزام بتطبيـق الاشتراطات الصحيــة الواجب اتباعها بالنسبة للرحلات القادمة من الدول الموبـوءة بالحمى الصفراء وفيروس زيكا.

وتضمنت القرارات كذلك 13 قرارا يختص بالركاب المخالفين، تنوعت مـا بـين عـدم ربـط حـزام الأمـان، عـدم الجلـوس عـلى المقعــد المحدد، التدخـين في دورات مياه الطائرات، عدم اتباع تعليمات السلامة الجوية، وفقا لـ”الوطن”.

في سياق متصل بلغ عدد القرارات الخاصة بـوكالات الشحن المخالفة 33 قراراً، تنوعت ما بين مخالفة عدم إفصاح عن الشحنة، أو العمل دون الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الشحن الجوي.