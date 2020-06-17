© Sputnik . Nazek Mohammed
وأعرب الكاظمي عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على إيران سريعا وعودة الظروف إلى طبيعتها السابقة، مضيفا أنه أجرى عدة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في العراق من أجل حل المشاكل المالية التي تواجهها إيران في تعاملاتها مع العراق وتسديد طلباتها.
وقال: "رسالتنا لأصدقائنا في طهران هي أن العراق ماض في هذه السياسة".
وأشار إلى رغبة العراق بالاستفادة من تجارب إيران الناجحة في مواجهة التحديات، منوها إلى ضرورة استئناف التبادلات التجارية التي تقلصت بين البلدين بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يعلن وقوف العراق إلى جانب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.