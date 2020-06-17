مسئول يمنى يدين احتجاز المليشيات مساعدات صحية لمكافحة "كورونا" بالحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية، نحو ألف "كونتينر" في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال فتح - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ' "إن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"..معتبراً ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن.

وأضاف "أن مليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح المليشيات".

وطالب الوزير اليمني منسقة الشؤون الإنسانية التدخل وممارسة الضغوطات على المليشيات الانقلابية، للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة، محملاً مليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن أي تلف لهذه المساعدات، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني لمزيد من الدعم الغذائي والصحي في كافة المحافظات.

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