شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإماراتى: نحتل المركز الأول عالميًا فى عدد فحوصات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس أن بلاده استطاعت أن تحتل المركز الأول عالمياً في عدد فحوصات (كوفيد 19) للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية، لافتا إلى أن متوسط الفحص اليومي في الإمارات ارتفع من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليًا.

وقال العويس - خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم /الأربعاء/ وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن دولة الإمارات استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية.

ومن جانبها.. أشارت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات - خلال الإحاطة - إلى أنه تم تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 ليصل مجموع الحالات في الدولة إلى 43,364 حالة.

وأعلنت الدكتورة آمنة الشامسي شفاء 676 حالة جديدة من مرض كوفيد 19 وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 29,537 حالة.. فيما تم الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في 295 حالة.

وعلى صعيد آخر، أشارت الدكتورة آمنة الشامسي إلى أن حكومة الإمارات مستمرة بتحديث إجراءاتها وقراراتها بناءً على آخر المعطيات والدراسات، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الأطراف، حيث تم الإعلان عن تحديث إجراءات الدخول لمراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية، وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، وذلك من خلال تغيير الحد الأعلى للعمر، والذي حُدد سابقاً بـ 60 عامًا، حيث سيتم اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو السماح بدخول الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا، مع الاستمرار بالسماح بدخول الإطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.