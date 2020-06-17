شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توضح عقوبة «التجمعات العمالية».. غرامة تصل لـ100 ألف ريال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية، عن عقوبة التجمعات العمالية (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من (٥) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة).

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وأوضحت الوزارة، أن العقوبة في المرة الأولى تتمثل في تغريم المنشأة أو المسؤول بغرامة 50 ألف ريال ومعاقبة من حضر أو كل من دعا للحضور بغرامة 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة 100 ألف ريال وكل من حضر أو من دعا للحضور بغرامة 10 ألف ريال، وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول لنيابة العامة، وكذلك إحالة كل من حضر أو من دعا للحضور للنيابة العامة.