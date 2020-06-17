«التجارة» تستدعي 569 غسالة «Icone» لعدم مطابقتها مواصفات كفاءة الطاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 569 غسالة “Icone”. وأوضحت أن الاستدعاء سببه عدم مطابقة مواصفات الغسالة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. Advertisements ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج عبر موقع استدعاءات وزارة التجارة recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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