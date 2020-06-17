شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل وزارة الرياضة»: إصدار البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الخاصة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات، رجاء الله السلمي، أن الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.
وأضاف السلمي وفقا لـ”الإخبارية”، أن الهدف من هذا البروتوكول هو السعي لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونهدف من خلالها ونتطلع للحفاظ على صحة الرياضيين والممارسين وسلامتهم بإذن الله، وأيضا تحقيقاً لمبدأ العودة بما يتناسب مع متطلبات التباعد الاجتماعي، لذلك يأتي هذا البروتوكول ليشمل كل ما يختص المنشآت الرياضية أو التدريبات أو عودة التدريبات والأدوات الرياضية المستعملة ثم بعد ذلك المنافسات.
وتابع أنه لا بد أن يكون هذا الأمر ملزم للأندية والاتحادات لأنه بروتوكول شامل لكل ما يخص هذه الجوانب سواء تدريبات ستبدأ من الأحد المقبل أو أي منافسات فيما.
وتابع السلمي “أن هذا البروتوكول تم بعد التنسيق مع مركز وقاية لاعتماده بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية”.
وختم وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات بقوله “تعكف الآن على إنهاء البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية وفي حال إعلان عودة النشاط للمراكز والصالات الرياضية سيتم إعلان البروتوكول الخاص بها”.
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