شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تناقش تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على اللائحة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناقشت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مع الإدارات التابعة لها، تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على اللائحة الجديدة.

جاء ذلك ضمن ورشة عمل تسكين شاغلي الوظائف التعليمية، التي تعقدها ⁧‫عبر نظام الاجتماعات المرئية بمشاركة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات (ممثلاً في شؤون المعلمين والموارد البشرية والتوظيف ونظام فارس، الرواتب).

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وافتتح الورشة الدكتور محمد الهران وكيل الوزارة للموارد البشرية، وبدأت بنبذة عن اللائحة التعليمية، ثم آلية التسكين، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وإجراءات العمل على فارس، واختتمت الورشة بنقاشات واستفسارات.

واستعرضت الورشة دور الجهات الداخلية في عملية التسكين، وهي مشاركة الوزارة للشؤون المدرسية في وضع أطر اللائحة التعليمية، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، تصنيف معلم، ومساعد معلم، ووكالة الوزارة للموارد البشرية أيضًا المشاركة في وضع أطر اللائحة، تسكين شاغلي الوظائف التعليمية، التنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية ذات العلاقة، استقبال الشكاوي والتظلمات في التسكين، تزويد مشروع فارس بآلية التسكين، الترقيات.

يذكر أن وزارة التعليم بدأت في تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد وإيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس (الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى).