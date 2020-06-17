شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 15 جريمة سلب باستخدام سلاح ناري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر).

وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.