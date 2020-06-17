شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الحكم بالسجن على 28 متهماً بغسل الأموال ومصادرة 16 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت الدائرة المختصة في النيابة العامة التحقيقات مع 28 متهماً في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي، حيث أظهرت التحقيقات ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها.

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وأوضح مصدر أن نتائج التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، وفقا لـ”عكاظ”.

وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهماً بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف ريال.

كما تم الحكم بمصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وواحداً وثمانين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.