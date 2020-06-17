شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الحكم بالسجن على 28 متهماً بغسل الأموال ومصادرة 16 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت الدائرة المختصة في النيابة العامة التحقيقات مع 28 متهماً في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي، حيث أظهرت التحقيقات ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها.
وأوضح مصدر أن نتائج التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال، وفقا لـ”عكاظ”.
وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهماً بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف ريال.
كما تم الحكم بمصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وواحداً وثمانين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة»: الحكم بالسجن على 28 متهماً بغسل الأموال ومصادرة 16 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.