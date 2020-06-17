حميدتي في أول زيارة إلى العاصمة الإثيوبية لإجراء مباحثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو.

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، يوم الأربعاء، إلى إثيوبيا، في أول زيارة يجريها إلى العاصمة أديس أبابا، لأجل التباحث حول عدد من الملفات.

ويرتقب أن يناقش نائب رئيس مجلس السيادة قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين.

وفي أواخر مايو الماضي، كانت وزارة الخارجية السودانية، قد استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي، للاحتجاج على توغل مسلحين من إثيوبيا، واعتدائهم على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين.

وتأتي زيارة دقلو فيما تواصلت المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، إلى وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

Advertisements

وجاء الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه.

وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد قال الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين الوفود، حققت "تقدما كبيرا" في الجوانب الفنية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية.