السعودية تسجل 39 حالة وفاة و4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1091حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 141234 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2122 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 91662.