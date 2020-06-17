لاعب يبرر غيابه باختطافه من«فضائيين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الأرجنتيني جوستافو لورينزيتي عن ادعاء زميله جيليرمو مارينو تعرضه للخطف على يد مخلوقات فضائية لتبرير غيابه عن التمرينات في نهاية عقده مع نادي يونيفيرسيداد دي تشيلي بقيادة المدرب سامباولي بين عامي 2000-2013، وقال لورينزيتي في مقابلة نشرت جانباً منها الصن البريطانية: «قال جيليرمو إنه وصل متأخرا للتمرينات لأنه كان مخطوفا من قبل فضائيين وشرح لنا كل ما شعر به وحصل معه، كانت هناك حالات للاعبين يقولون إنهم تعرضوا للخطف يومين على يد فضائيين لكن جيليرمو كان شخصاً صادقاً جداً والجميع يعرفه».

ومارينو (39 عاما الآن ) شرح بشكل مقنع قصته والعديد من أصدقائه يعتقدون بصحتها وقال إن الفضائيين أخرجوا روحه وحللوها وكل هذا وهم يعتنون به وأضاف لورينزيتي: «قال لنا إنه شعر فجأة بأنه تائه وأنهم اختطفوه واعتنوا به، أنا شخصيا أؤمن بوجود مخلوقات فضائية والقصة التي رواها جعلتنا نصدقه تماما. لا أعرف إن كان جيليرمو روى نفس القصة للمدرب لكنهما اجتمعا لاحقا بالتأكيد لبحث موضوع تأخره لكن من معرفتي بجيلي أتصور أن المدرب صدقه، هذه قصة تستحق الإنتاج في قناة ديسكفري». وجاء الكشف بعد ادعاء الأسطورة مارادونا أيضا اختطافه على يد الفضائيين العام الماضي وقال إنهم اختطفوه 3 أيام ولا يمكنه البوح بما جرى.