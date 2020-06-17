وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الجماعة "حررت 8 من أسرى للجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الضالع".
ولفت المرتضى إلى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 آذار/ مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا".
ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها، محمد الحضرمي، في 21 مارس الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".
كما رحبت "أنصار الله"، على لسان مسؤول الدائرة القانونية في لجنة شؤون الأسرى، أحمد أبو حمرة، بدعوة المبعوث الأممي، مؤكدة استعداد الجماعة للإفراج عن كافة الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن تحرير 8 من أسراها بعملية تبادل مع القوات الحكومية في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.