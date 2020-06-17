أبناء قياديي تنظيم "قسد" يلجؤون إلى مراكز الامتحانات السورية في الحسكة... صور

رفض شعبي للمناهج الكردية

أكدت مديرة التربية في الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن "أعداد الطلاب في جميع المراحل التعليمية في ازدياد ملحوظ في محافظة الحسكة، بعد توسع وازدياد الرفض الشعبي للمناهج المفروضة بالقوة من قبلتنظيم "قسد" الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي، الذي قام بإغلاق جميع المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مناطق سيطرته بهدف تجهيل الأجيال الشابة ودفعهم إلى الانضمام إلى صفوف تشكيلاته العسكرية".

وبينت صورخان بأن: "أعداد كبيرة من أبناء القياديين فيما يسمى "الإدارة الكردية" أو تنظيم "قسد" يداومون في المدارس الحكومية، وأعداد كبيرة منهم وبالاسم سيتقدمون للامتحانات الثانوية والإعدادية لهذا العام والمقررة بعد أيام، وهذا دليل كبير على عدم جودة مناهجهم غير التربوية والعلمية، وهو أيضاً دليل أكبر على تمسك مكونات الجزيرة السورية بكافة مسمياته بالمنهاج التربوي للجمهورية العربية السورية".

© Sputnik . Attia Al-Attia مديرة التربية في الحسكة الهام جبرائيل صورخان

إجراءات صحية وإدارية

وشرحت الهام صورخان لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن “الإجراءات التحضيرية للامتحانات العامة انتهت وشملت تحديد المراكز الامتحانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري مدينتي الحسكة والقامشلي، وتوزيع الطلاب المسجلين فيها إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية على المدارس التي تم اختيارها كمراكز امتحانية وتحديد الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لها”.

وأضافت صورخان أن “المديرية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المحافظة ومديرية الصحة العامة عملت على تجهيز كافة المستلزمات من مواد تعقيم للحفاظ على السلامة العامة ضد جائحة "كورونا"، حيث سيتم تعقيم كامل المراكز الامتحانية بشكل يومي، وتوزيع المواد المعقة على الكوادر التعليمية والطلاب ،إضافة للكمامات والقفازات، قبل دخولهم للمراكز الامتحانية المحددة مع تجهيز مركزان طبيبان في مدينتي الحسكة والقامشلي مجهزان بكافة المستلزمات، كما قامت مديرية الصحة الحكومية بتخصيص عدد من سيارات الإسعاف لهذا الغرض".

© Sputnik . Attia Al-Attia مديرية التربية في الحسكة

وتابعت مديرة التربية بالحسكة بأن "المديرية عملت على توزيع الكوادر التربوية المشرفة على سير العملية الامتحانية من رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين، وعقد اجتماعات مع هذه الكوادر في مدينتي الحسكة والقامشلي لشرح التعليمات الوزارية الناظمة للعملية الامتحانية".

30 ألف طالب

وأشارت صورخان إلى أن "مجموع الطالبات والطلاب المسجلين لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي بمحافظة الحسكة بلغ 14 ألف و270 تلميذ وتلميذة، والإعدادي الشرعي 56 تلميذ وتلميذة حيث تم توزيعهم على 74 مركز امتحاني منها 40 مركز في مدينة القامشلي".

© Sputnik . Attia Al-Attia مراكز الامتحانات السورية في الحسكة

وتابعت أن "عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها ( العلمي والأدبي ) بلغ 12 ألف و132طالب وطالبة وفي الثانوية الشرعية 130 طالب وطالبة، والنسوية 38 طالب وطالبة، والصناعية 721 طالب وطالبة، والتجارية 1314 طالب، وطالبة، بزيادة كبيرة وواضحة عن العام الماضي".

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وأوضحت صورخان أن "عدد المراكز الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي 72 مركزاً، منها 33 بمدينة الحسكة و39 بمدينة القامشلي ومركزين للإعدادية الشرعية أحدهما في الحسكة والآخر في القامشي، أما الثانوية العامة فبلغ عدد المراكز فيها بكافة فروعها 162 مركزاً منها 73 مركز للعلمي، 44 بالحسكة و29 بالقامشلي، والأدبي 66 منها 42 بالحسكة و29 بالقامشلي".

© Sputnik . Attia Al-Attia مراكز الامتحانات السورية في الحسكة

وأردفت صورخان "أما الثانوية الشرعية فخصص لها أربعة مراكز، اثنان في الحسكة واثنان في القامشلي وللثانوية الصناعية ثمانية مراكز منها 4 بالحسكة و4 بالقامشلي، والثانوية التجارية 9 منها 5 بالحسكة و4 بالقامشلي، والثانوية النسوية مركزين واحد بالحسكة والثاني في القامشلي".

خلية نحل

بدوره أوضح مدير التربية المساعد لشؤون الثانوي في تربية الحسكة عيسى الأحمد لـ "سبوتنيك" بأن "العاملين في دائرة الامتحانات ومديرية التربية تحولوا بعملهم إلى خلية نحل من العمل والمتابعة، وانجاز توزيع البطاقات الامتحانية على الطلاب والكوادر التعلمية والمشرفة ورؤساء المراكز الامتحانية، التي تم تزويدها بكل ما يلزم من مراوح هوائية وخزانات مياه والمستلزمات الصحية ومياه الشرب الصالحة للشرب والتأكد من حودتها".

© Sputnik . Attia Al-Attia مراكز الامتحانات السورية في الحسكة

وتابع الأحمد "ستقوم مديرية التربية بالتعاون مع مديرية الصحة ومجالس المدن بتعقيم المراكز الامتحانية وتنظيفها والتأكد من سلامتها بشكل كامل قبل يومين من انطلاق الامتحانات العامة في جميع فروعها، وذلك لتكون العملية الامتحانية ميسرة وجاهزة من كافة أنواع التجهيزات التامة".

© Sputnik . Attia Al-Attia مراكز الامتحانات السورية في الحسكة

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة في محافظة الحسكة دورة عام 2017 بلغ 40 ألف و574 طالب وطالبة، والمتقدمين للدورة عام 2018 بلغ 32 ألف و796 طالب وطالبة، وللدورة عام 2019 بلغ 29 ألف و451 طالب وطالبة بينما هذا العام وصل لحدود 30 ألف طالب وطالبة.

© Sputnik . Attia Al-Attia مراكز الامتحانات السورية في الحسكة

يشار إلى أن وزارة التربية الحكومية أعلنت أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وامتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها تبدأ في 21 من شهر حزيران الحالي وتنتهي في الـ 14 تموز القادم.