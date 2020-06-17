الكويت تطلق خدمة جديدة تسمح لحاملى الإقامة المؤقتة بالعودة لإقاماتهم السابقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع شؤون الإقامة، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلق خدمة إلكترونية جديدة تسمح لحاملى الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)، بالتحويل والعودة إلى إقاماتهم السابقة، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء، إن الخدمة لتجديد الإقامة العادية للحاصلين على الإقامات المؤقتة التى تنتهى بتاريخ 31 أغسطس المقبل.

وأضافت أنه بإمكان الكفلاء وأصحاب العمل، تحويل مكفوليهم إلى إقاماتهم العادية التي سبق حصولهم على الإقامة المؤقتة، بعد توفير الاشتراطات اللازمة لكل نوع من أنواع الإقامة؛ وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية (أونلاين) على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw).

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وأوضحت أن الخدمة تأتى فى إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية الكويتية، تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية جميع المستفيدين من هذه الخدمة إلى سرعة التسجيل في موقع الوزارة، واتباع الخطوات اللازمة لتحويل إقامات مكفوليهم من مؤقتة إلى إقاماتهم الفعلية، دون الحاجة لانتظار فتح إدارات شؤون الإقامة.