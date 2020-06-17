البرلمان الكويتى: الحجر المنزلى 14 يومًا للنواب المشاركين بجلسة الأمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى، جميع المشاركين فى جلسة أمس، والتى شهدت استجوابى وزيرى التربية والمالية، بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع اكتشاف حالات مخالطة للنائب المصاب بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

ووجهت الأمانة بالبقاء بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وعدم الخروج إلا للضرورة، مع تجنب مخالطة الأفراد الآخرين خلال فترة الحجر، مع لبس الكمام وتغطية الفم والأنف حين الحاجة للتحدث للآخرين.

كما وجهت بضرورة التبليغ الفوري عن أي علامات أو أعراض محتملة للمرض، مثل الحمى أو الصداع أو التعب والإرهاق والأعراض التنفسية، مع توفير مكان مناسب للحجر - غرفة خاصة جيدة التهوية بدورة مياه منفصلة.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، أنه بعد اكتمال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوم,اً يتم عمل فحص PCR للجميع.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، قد أعلن في الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء، أن هناك حالة اشتباه لأحد النواب بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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