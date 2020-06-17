شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربى يناقش العملية التعليمية بالأراضى الفلسطينية فى ظل كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، غدا الخميس، اجتماعات الدورة 82 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وذلك بمشاركة ممثلي من مصر، والأردن، وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان له اليوم، إن الدورة التي ستعقد يوم غد الخميس بمقر الجامعة العربية وذلك عبر "الفيديو كونفرنس" نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستناقش العديد من المواضيع الخاصة بالعملية التربوية التعليمية بالاراضى الفلسطينية المحتلة والممارسات الاسرائيلية ضدها في ظل تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل إصرار سلطات الاحتلال على مواصلة تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، والمضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بـ "صفقة القرن" الامريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربياً ودولياً، وإمعانهاً في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان، وفي تصعيد العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

Advertisements

وأوضح البيان، إن الدورة ستناقش أيضا العملية التربوية والتعليمية لأبناء فلسطين في الدول العربية، وكذلك العملية التربوية التعليمية فى مدنية القدس الشرقية المحتلة والسياسات التهويدية لها والممارسات الاسرائيلية ضدها وضد مناهجها التعليمية، وجدار الفصل العنصرى وتاثيراته الخطيرة على العملية التربوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة الى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة الدورة (101) التي عقدت الأسبوع الماضي.