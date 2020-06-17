شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا فى محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة الخليل بالضفة الغربية، وأضافت فى بيان صحفى، أن الإصابات الجديدة هى لمخالطى مصابين بالفيروس فى مدينة الخليل وبلدة تفوح فى المحافظة.

وهذا أعلى معدل يومى للإصابات يتم تسجيله بين الفلسطينيين، منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشى كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.

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وحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، يوم الاثنين، المواطنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وقال خلال جولة، فى أحد شوارع مدينة رام الله إنه من خلال "لبس الكمامة وعدم التجمعات نمنع الإصابات واشتغلوا زى ما بدكم لا نريد قطع أرزاق الناس".

وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.