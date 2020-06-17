شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الاقتصادية تشتعل فى قطر وتوقف استلام طائرات جديدة من الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى للخطوط القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، إن شركته لن تتسلم أى طائرات جديدة من بوينج أو إيرباص فى العامين 2020 أو 2021، مضيفا أن التسليمات المستقبلية ستتأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يأتى ذلك خلال الأزمة الاقتصادية التى تعيشها قطر فى الآونة الأخيرة جراء الجائحة.

وأضاف فى مقابلة مع سكاى نيوز، "أعتقد أن عددا كبيرا (من التسليمات) سيؤجل. أخطرنا بوينج وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أى طائرات فى العام الحالى أو العام المقبل".

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وتابع، "جميع الطائرات الأخرى التى طلبناها والتى يفترض أن تسلم لنا فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، ستؤجل حاليا لمدة قد تصل إلى ثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا".