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نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع سفير فلسطين التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير الفلسطينى لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وسبل تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية، والتعاون في مواجهة جائحة المستجد.

وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء "أنه جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول مسألة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، وتمت الإشارة إلى الحاجة للحفاظ على الإطار القانوني الدولي المعروف لتسوية قضية الشرق الأوسط، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

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وأكدت الوزارة، أنه تم التطرق إلى الجوانب العملية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية، بما في ذلك التعاون في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير الفلسطيني، تم بناء على طلب الأخير.

وكانت الأوضاع قد تأججت في الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح بلاده لسفارتها الجديدة في القدس، تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها السبعين الذي يصادف الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

 

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