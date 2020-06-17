ليبيا تفرض حظر تجوال شامل يومين أسبوعيا

وليد عبد الله / الخليج 365
قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، فرض حظر تجوال شامل، خلال يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، في "إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا".
وفي أحدث إحصاء، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في لبييا إلى 484، بينها 10 وفيات و76 حالة شفاء.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الحظر في باقي أيام الأسبوع، سيبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي.
وأكد البيان استمرار حظر التجوال في كامل مناطق الجنوب، بجانب حظر التنقل بين المدن.
وأشار إلى أن القرار يشمل تمديد حظر التجوال السابق لمدة 10 أيام.
وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال ليلي 10 أيام، ضمن تدابير مجابهة تفشي كورونا، قبل تمديدها لاحقا مرات عدة.
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