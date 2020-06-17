اليمن.. زعيم قبلي يدعو لتشكيل "سرايا دفاعية" ضد "الحوثي"

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

دعا زعيم قبلي في محافظة البيضاء وسط اليمن، الأربعاء، أبناء قبيلته إلى "الاحتشاد وتشكيل سرايا دفاعية" لمنطقته "ردمان"، بعد استهدافها بصواريخ من قبل جماعة "الحوثي".

وقال الشيخ ياسر العواضي، عضو البرلمان اليمني، واللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) في تغريدة على تويتر، إن ردمان "تم استهدافها بقذائف صاروخية في ظل وجود دور للوساطة ومشايخ البيضاء".

ويبذل مشايخ قبليون جهودا في إنهاء الأزمة بين العواضي و"الحوثي"، عبر التحكيم القبلي (صلح) منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، على إثر مقتل امرأة من القبيلة برصاص مسلحين من الجماعة.

ودعا العواضي كل أبناء محافظات البيضاء ومأرب وشبوة، إلى "الاجتماع بمنطقة ردمان، لاتخاذ قرار"، إزاء تصعيد "الحوثي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قبيلته "لا تسعى إلا للسلام وحقن الدماء بكرامة وشرف".

وأفاد مصدر قبلي في محافظة البيضاء، للأناضول، أن الحوثيين قصفوا في وقت سابق الأربعاء، منطقة درمان بالصواريخ، دون سقوط ضحايا.

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وعقب ذلك، بحسب المصدر، "تمكنت القبائل من إسقاط طائرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي"، مشيرا إلى أنهما "حاولتا استهداف مدرسة الشيخ أحمد سالم العواضي بمديرية ردمان".

ولفت المصدر، إلى أن الوضع "مرشح للتصعيد والانفجار في ظل حشد الطرفين (أبناء القبيلة والحوثيين) للمقاتلين والتعزيزات العسكرية".

وفي نهاية أبريل الماضي، قتلت امرأة بمنطقة "أصبح" في البيضاء، عقب مداهمة منزلها من قبل الحوثيين بحثا عن "مطلوبين"، ما تسبب باندلاع أزمة كبيرة مع القبائل.

وتشهد البيضاء، قتالا محتدما منذ 6 سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2015.

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