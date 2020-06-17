كورونا.. 39 وفاة بالسعودية واثنتان في البحرين وتونس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 39 وفاة بكورونا، ورصدت كل من البحرين وتونس وفاة واحدة بالفيروس، فيما سجلت فلسطين 17 إصابة، والأردن 6، بحسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، في بيان، بتسجيل 39 وفاة، و4 آلاف و919 إصابة، وألفين و122 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و234، بينها ألف و91 وفاة، و91 ألفا و662 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 19 ألفا و553، بينها 48 وفاة، و13 ألفا و866 حالة تعاف.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و3 إصابات بكورونا.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و128، بينها 50 وفاة، وألف و4 حالات تعاف.

وفي فلسطين قالت وزيرة الصحة مي كيلة، إنه تم تسجيل 17 إصابة بكورونا لمخالطي مصابين في محافظة الخليل‎.

ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 712، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 6 إصابات بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 987.

كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالات شفاء جديدة، ليستقر العدد الكلي للمتعافين عند 693، والوفيات 9.‎



وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و305 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 447 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و348 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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