الدفاع التركية: "مخلب النمر" تفكك ألغام "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعتها منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وأضافت في بيان لها عبر حسابها على تويتر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية "مخلب النمر" التي أطلقتها القوات المسلحة التركية، ضد أهداف "بي كا كا" شمالي العراق.

وأوضح أن عناصر الجيش التركي قاموا في المنطقة نفسها، أيضا بضبط وإتلاف أسلحة وذخائر تابعة للمنظمة الإرهابية.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بمشاهد تظهر الأسلحة والذخائر التي ضبطتها، إلى جانب الألغام والمتفجرات التي قامت بتفكيكها.

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وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي آكار، وعدد من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "مخلب النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.