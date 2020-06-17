"حماس" تُرحب ببيان أُممي يرفض خطة "الضم" الإسرائيلية

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-



رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، ببيان المُقررين الأممييّن الرافضين لخطة "الضم" الإسرائيلية" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إن حركته "تُرحّب بالبيان المشترك لــ 48 مُقرراً في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الرافض لخطة الضم (الإسرائيلية) المزمع تنفيذها مطلع يوليو".



والثلاثاء، أصدر 48 مقرراً في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بياناً مشتركاً أعلنوا فيه رفضهم لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الضم الإسرائيلي.



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وعدّ بيان المقررين "ضم أراضٍ محتلة انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ويتناقض مع قاعدة أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة، غير مقبول".



وأعرب "القانوع" عن تقدير حركته لـ "حالة الإجماع للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة في رفضهم للموقف الأمريكي الداعم لخطة الضم"، معتبراً أن ذلك "يُعزز من تعرية الموقف الأمريكي ويزيد من عزلته عن الموقف الدولي والحقوقي".



وأضاف "إن مضي الحكومة (الإسرائيلية) وإصرارها على تنفيذ خطة الضم - رغم تزايد المواقف الدولية والحقوقية والأممية الرافضة لها – يُبرهن على استخفافها بتلك المواقف، وتمردها على القانون الدولي".



وأعلنت "إسرائيل" اعتزامها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من مطلع يوليو/ تموز المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.