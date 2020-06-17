61 وفاة و1.554 إصابة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي بكورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 61 وفاة وألف و554 إصابة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 773 والإصابات إلى 24 ألفا و254.

وهذه الأرقام هي الأعلى على الإطلاق، إذ سجل العراق أعلى حصيلة وفيات بـ60 حالة، وأعلى حصيلة إصابات عند ألف و385 الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن 27 وفاة سجلت ببغداد، وفي كربلاء 7، والسليمانية 5، والأنبار 5، والديوانية 4، وذي قار 4، والنجف 2، وديالى 2، وميسان 2، وكركوك 1، وواسط 1، والمثنى 1.

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وسجل العدد الأكبر من الإصابات في العاصمة بـ568 حالة، فيما توزعت البقية على 15 محافظة.

وأشارت الوزارة إلى أن 908 مصابين آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء؛ ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 10 آلاف و770، فيما لا يزال 12 ألفا و711 مريضا يرقدون في المراكز الصحية، بينهم 159 في العناية المركزة.

ويفرض العراق حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.