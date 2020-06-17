ليبيا.. السراج يبحث مع وفد تركي رفيع تعزيز التعاون الثنائي‎

وليد عبد الله / الخليج 365

مكتب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج في بيان:

ـ الوفد التركي ضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية براءت ألبيراق، وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحان أكسن، وعددا من المسؤولين

ـ الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة

ـ جرى أيضا متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأربعاء، مع وفد تركي رفيع، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك عقب استقبال السراج للوفد التركي بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج.

ووفق البيان، ضم الوفد التركي كلا من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية براءت ألبيراق، وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

ومن الجانب الليبي، حضر وزراء الخارجية محمد الطاهر سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، والمالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، بحسب المصدر نفسه.

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وأوضح البيان أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.

كما تم بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة، في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين.

وأشار البيان أن الاجتماع تطرق إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خاصة في ما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.