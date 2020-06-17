إسرائيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365



قالت إسرائيل، الأربعاء، إنها أحبطت محاولة جرت قبل عدة أسابيع، لتهريب أسلحة إلى قطاع غزة، من خلال المنطقة البحرية شمال منطقة سيناء، المصرية.



وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "تم في عملية استخبارية وعملياتية مشتركة لقوات سلاح البحرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الاستخبارات، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء قبل عدة أسابيع".



وأضاف "في أعقاب نشاطات الشاباك تم رصد المتورطين بعملية التهريب، ونتيجة لتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة تمكنت القوات من رصد القارب المشتبه بالتهريب حيث رصدت منظومة السيطرة البحرية القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوها محاربي سلاح البحرية".



وتابع "بعد المطاردة، تم توقيف القارب، ونقل الناشطيْن اللّذين تواجدا على متنه للتحقيق".



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وقال الجيش الإسرائيلي "تبيّن من التحقيق مع الناشطيْن أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام منظمة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، إضافةً لذلك، خلال التحقيق تم كشف تفاصيل حول عمليات تهريب حماس في المجال البحري، وحول مهرّبين، ومعدّات متعلقة بحماس".



وقال البيان إن أحد الناشطين اللذين تم القبض عليهما يدعى محمود بكر، وذكر أنه "مهرّب كبير يعمل مع المنظمات في قطاع غزة، وأن اعتقاله يشكّل إنجازًا عملياتيًا هامًّا".



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الادعاء العسكري، وجه لـ"بكر" في الرابع من الشهر الجاري لائحة اتهام في المحكمة المركزية في بئر السبع(جنوب).



ولم يصدر تعقيب فوري من حركة "حماس" على هذه الاتهامات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.