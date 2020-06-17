مصر تستأنف رحلات الطيران الدولية مطلع يوليو

القاهرة / الخليج 365
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، عزمها استئناف رحلات الطيران الدولية، مطلع يوليو/تموز المقبل، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك، في تصريح لوزير الطيران المدني المصري محمد منار، أوردته الوكالة الرسمية للأنباء.
وأكد منار استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة، لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر، اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذكر أن عددا من الإجراءات الاحترازية المشددة، سيتم اتخاذها سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة المسافرين.
وتشمل الإجراءات تعقيم وتطهير جميع الطائرات، قبل وبعد كل رحلة، وارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة لكل من الركاب والطاقم، إضافة إلى تخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة، بحسب الوزير.
وقال إنه سيتم أيضا "تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل المسافرين، الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم".
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات المصرية تعليق حركة الطيران، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.
وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 47 ألفا و856 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1766 وفاة، و12 ألفا و730 حالة تعاف.
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