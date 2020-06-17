اليمن.. "الحوثي" تعلن إطلاق 8 من أسراها في تبادل مع الحكومة

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الأربعاء ، إطلاق سراح 8 من أسراها في عملية تبادل مع قوات تابعة للحكومة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على فيسبوك.

وأوضح المرتضى: "تم تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (تشكيلات حوثية مسلحة) في عملية تبادل بمحافظة الضالع (جنوب)".

وأضاف أن "عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية"، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الحكومي حول تصريح المسؤول الحوثي.

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وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية بضرورة قيام أطراف النزاع في البلاد بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، خشية إصابتهم بكورونا المتفشي.

وحتى مساء الثلاثاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 885 إصابة، بينها 214 وفاة، و91 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بالوباء.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين".

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