مخطط إسرائيلي على أراض مدرجة على قائمة التراث العالمي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء منطقة صناعية، وتوسيع طريق استيطاني جنوبي مدينة القدس المحتلة، على حساب أراضي تدرجها منظمة (اليونسكو) على قائمة التراث العالمي المهدد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، نشر مؤخرا مخططا لتوسيع طريق رقم "60" الاستيطاني، وبناء منطقة صناعية على أراضي موقع "المدرجات الأثرية" في قرية بتّير جنوب مدينة القدس المحتلة.

ونددت "السياحة" الفلسطينية بالمخطط، وقالت إنه "اعتداء"، من شأنه "تغيير ملامح استعمالات الأراضي والمنطقة بشكل كامل".

ونشر المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي مؤخرا، مخططا لتوسيع شارع "60"، وبناء منطقة صناعية على أراضي فلسطينية، جنوبي القدس، تعود ملكيتها لسكان من بلدات بيت جالا، والخضر، وحوسان ونحالين ووادي فوكين، والتي تقع ضمن منطقة "مدرجات بيتر" المدرجة على لائحة التراث العالمي.

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ويحتوي المخطط الإسرائيلي على تصاميم كاملة لمنشآت صناعية، ومباني إدارية، ومباني ترفيهية، ومساحات خضراء، ومقبرة، وأماكن للسكن، وشبكة للطرق.

وقالت وزارة السياحة الفلسطينية "إذا لم يتم التصدي للمخطط، وإيقافه عاجلا، ومنع تنفيذه، سيفقد الموقع قدرا كبيرا من قيمه العالمية الاستثنائية وأصالته وسلامته".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن المشروع سيؤدي إلى "تخريب جزء من موقع التراث العالمي وما يحتوي من مصاطب زراعية وثروة نباتية، وتؤثر سلبا على قيمه العالمية الإنسانية وتنوعه الثقافي والبيئي وتمس بسلامته وأصالته بشكل لا يمكن تعويضه أو إصلاحه".

واستطاعت فلسطين في 2014، من وضع قرية بتّير التي تشتهر بمدرجات زراعية، ومساطب، وأسلوب ري بدائي، على لائحة التراث العالمي في منظمة الثقافة والعلوم (اليونيسكو).

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