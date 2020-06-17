شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتمد دواء «ديكساميثازون» ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

Advertisements

وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا “كوفيد”١٩ المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، مبينة أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20٪.

وأكدت الصحة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد١٩ باستمرار لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن المملكة استعدت منذ بداية الجائحة بوضع بروتوكولات علاجية يتم تحديثها من قبل لجان علمية متخصصة باستمرار وتوزع على الأطباء القائمين على متابعة وعلاج مرضى كوفيد 19.