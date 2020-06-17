- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. 10 إصابات بـ«كورونا» نتيجة عدم ارتداء شخص لـ«الكمامة» في مقر عمله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامة والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها، تسبب بإصابة 10 أشخاص في أحد مقرات العمل.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”: “أن عدم لبس الكمامة وعدم ترك مسافة آمنة تسبب بإصابة 10 أشخاص، داخل مقرات العمل، 2 منهم في حالة حرجة”.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حالة.. 10 إصابات بـ«كورونا» نتيجة عدم ارتداء شخص لـ«الكمامة» في مقر عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.