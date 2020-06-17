شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. 10 إصابات بـ«كورونا» نتيجة عدم ارتداء شخص لـ«الكمامة» في مقر عمله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامة والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها، تسبب بإصابة 10 أشخاص في أحد مقرات العمل.

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وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”: “أن عدم لبس الكمامة وعدم ترك مسافة آمنة تسبب بإصابة 10 أشخاص، داخل مقرات العمل، 2 منهم في حالة حرجة”.