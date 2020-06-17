شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تعلن عن تقنية جديدة للحفاظ على التباعد بأماكن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة “أمازون”، طرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل وخفض احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعمل النظام الجديد بالواقع المعزز بواسطة كاميرات وشاشة كبيرة ترسم عليها دوائر افتراضية حول الموظفين، لحثهم على المحافظة على مسافة مترين بين الواحد والآخر.

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وتعني الدائرة الخضراء أن المسافة الفاصلة كافية، لكنها تتحول إلى الأحمر عندما يصبح الأشخاص على مسافة قريبة جدا.

وأوضحت “أمازون” في مدونة أن مهندسيها طوروا هذا النظام: “مستندين إلى أنظمة موجودة في الأساس مثل أجهزة رادار السرعة”.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النظام بات مستخدما “في بعض أبنيتها” وسيعتمد بشكل أوسع الآن، حيث تنوي “أمازون” إتاحة هذه التكنولوجيا للجميع لمساعدتهم في احترام التباعد الاجتماعي.