أطباء أمريكيون يشككون في إحراز تقدم بعلاج "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار تقرير صدر أمس عن علاج فعال لمرض كوفيد-19 شكوك الأطباء الأمريكيين وتفاؤلهم في الوقت نفسه، إذ قالوا إن سحب دراسة مؤثرة عن المرض الناجم عن فيروس كورونا في الآونة الأخيرة جعلهم يريدون الاطلاع على مزيد من البيانات.



وأدت الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح إلى تسريع نشر نتائج الدراسات التي تُجرى على الفيروس، ما يثير الارتباك بشأن ما إذا كانت هذه العلاجات قد ثبُتت فعاليتها.

وسحبت دورية لانسيت الطبية البريطانية المرموقة دراسة مؤثرة عن المرض هذا الشهر لأسباب تتعلق بالبيانات.

وقال باحثون في بريطانيا إن عقار ديكساميثازون، المستخدم في علاج الالتهابات الناجمة عن أمراض أخرى، خفّض معدل الوفيات بين مرضى الحالات الحرجة من كوفيد-19 بنحو الثلث، وإنهم سيعملون على نشر التفاصيل الكاملة في أقرب وقت.

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لكن بعد بضع ساعات حذر أكبر مسؤول طبي في كوريا الجنوبية من استخدام هذا الدواء في علاج حالات كوفيد-19 بسبب أعراض جانبية محتملة.

وقالت الطبيبة كاثرين هيبرت، مديرة وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العام في ماساتشوستس التابع لجامعة هارفارد: "لُدغنا من قبل، ليس أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن من قبلها، من نتائج مثيرة اتضح أنها غير مقنعة عندما اطلعنا على بياناتها".

وأضافت هيبرت أن نشر البيانات قد يساعدها على تقييم النتائج وتحديد المرضى الذين يمكن أن يحققوا أعلى استفادة من الدواء فضلاً عن الجرعات المناسبة.

وحذر الطبيب توماس مكجين، نائب كبير الأطباء في نورثويل هيلث، أكبر منظومة للرعاية الصحية في نيويورك، من أن الأدوية من عائلة الستيرويدات يمكن أن تثبط الجهاز المناعي.

وقال لرويترز إن الأطباء يستخدمون الستيرويدات على حسب كل حالة على حدة.

وأضاف: "يجب أن نرى كيف ستبدو الدراسة (في آخر الأمر) بالنظر إلى نمط السحب (الدراسات) السائد حالياً... أنتظر رؤية البيانات الحقيقية وما إذا كانت ستخضع لمراجعة النظراء وتجد طريقها للنشر في دورية حقيقية".