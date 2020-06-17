شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تهديدات الزمالك ويؤكد عودة الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز وعلى رأسهم الزمالك بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الإعلان موخراً من جانب وزير الرياضة، وأوضح مسؤولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تتم حالياً مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضي، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها على عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

في السياق ذاته، كشف مسؤولو اللجنة الخماسية أن موعد استئناف مسابقة الدوري يوم 25 يوليو المقبل غير نهائي، وأنه من حق اللجنة تأجيل المسابقة عدة أيام وفقاً لرؤيتها إذا رأت أن ذلك يصب في مصلحة الأندية حتي يتم الاستعداد بشكل جيد لاستئناف المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض تهديدات الزمالك ويؤكد عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.