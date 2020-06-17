أوكرانيا تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية بـ 60 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السفارة الأمريكية الأربعاء، إن أوكرانيا تسلمت مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 60 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ جافلين، والتي بلغت قيمتها 47 مليون دولار، لكييف في إبريل/ نيسان 2018، في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014 وما تبع ذلك من نشوب قتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وكانت المساعدات العسكرية لأوكرانيا محور تحقيق بمجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إطار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتهامات بتعطيل الكونجرس والضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، في الوقت الذي ينفي فيه آل بايدن ارتكاب أي مخالفات.

وقال الديمقراطيون، إن ترامب كان يحاول تعزيز فرص فوزه بفترة جديدة، بينما برأه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون في فبراير الماضي.