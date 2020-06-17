شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند بلا إصابات أو وفيات بكورونا لليوم الثالث والعشرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت‭‭ ‬‬تايلاند الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي بدون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

وقال المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، تاويسين ويسانويوتين، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بكورونا من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

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