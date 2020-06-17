«بيت الخير» تنفق 92,1 مليون درهم ضمن حملتها «يسارعون في الخيرات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

أنفقت جمعية بيت الخير مبلغ 92,107,713 درهماً، خلال حملة «يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» بما يتجاوز الهدف المرسوم لها، خلال أشهر الحملة الثلاثة (مارس، وإبريل، ومايو) واستفاد منها 2,880,246 أسرة وحالة، منها 45,7 مليون درهم، أنفقت للدعم المجتمعي ونجدة المتضررين من وباء «كورونا»، بما يمثل نمواً إنسانياً في عطائها بنسبة 13%، مقارنة بحملة العام الماضي، التزاماً منها بالبند التاسع من وثيقة الخمسين.

وثمنت الجمعية ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مساهمتها في حملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ووجهت الشكر لكل من أعطى، وأنفق من خلالها في هذه الحملة، وفي مقدمتهم شركاؤها الاستراتيجيون، هيئة آل مكتوم الخيرية، وبنك دبي الإسلامي، ولكل من تعاون معها خلال الحملة لمواجهة أزمة وباء «كورونا»، وبشكل خاص المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وأكدت «بيت الخير» أنها قدمت حتى الآن أكثر من 3 ملايين وجبة غذائية لدعم العمال والمرضى المحجورين والمتضررين من انتشار فيروس كوفيد - 19، منها 2,632,620 وجبة إفطار صائم، وزعت على سكنات العمال في 80 موقعاً في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، وهي ما زالت مستمرة في تقديم الوجبات للمستحقين من خلال مشروع «الطعام للجميع» بمعدل يزيد على 12 ألف وجبة يومياً.

كما وزعت الجمعية المير الرمضاني على 19,267 أسرة، بقيمة 13,513,140 درهماً، كدعم للأسر المتعففة ومحدودة الدخل، والأسر المتأثرة بجائحة «كورونا» خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى توزيع زكاة الفطر بقيمة 1,447,000 درهم، والعيدية النقدية لإسعاد أبناء وبنات الأسر المحتاجة، بقيمة 7,455,350 درهماً، استفادت منها 4,307 أسر.

واستمرت «بيت الخير» في مشاريعها المعتادة إلى جانب المشاريع الرمضانية، فأنفقت على برنامج «أمان» خلال الحملة ما يزيد على 16 مليون درهم، منها 13,799,550 درهماً، قدمت كدعم نقدي شهري للأسر المتعففة وأسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم، والتي بلغ عددها 10,668 أسرة، إضافة إلى 2,500 أسرة، تلقت الدعم الغذائي عبر البطاقات الشهرية بقيمة 2,604,100 درهم.

كما فتحت الجمعية باب المساعدات الطارئة للحالات المحتاجة عبر موقعها الإلكتروني، ولبت حاجة 6,932 أسرة وحالة، ساعدتها بقيمة 20,795,982 درهماً، منها حالات تأثر دخلها بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته الأزمة، أهمها 2,008,281 درهماً، لدعم الجهات الصحية بعلاج 158 مريضاً محتاجاً، و1,315,842 درهماً لدعم الجهات التعليمية والطلبة الجامعيين، استفاد منها 144 طالباً من مختلف المراحل، كما سددت مديونيات عن بعض الغارمين بقيمة 252,732 درهماً.