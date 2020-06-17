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محلل سياسي أردني يتحدث عن أوراق الأردن في الضغط على إسرائيل

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وأضاف هلسة في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلًا إنه "بإلغاء كل هذه الاتفاقيات يستطيع الأردن فعل الكثير، وأن يفرض موقفه على إسرائيل، إضافة إلى تمتع الأردن بعلاقات دولية مع الاتحاد الأوروبي ومراكز الضغط الأمريكي، أي يستطيع القيام بجهد ملموس لإيقاف هذه التوتر الناتج عن السياسات الإسرائيلية".

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

وكان العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قد حذر إسرائيل من اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

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وقال الملك الأردني، خلال اجتماعات عقدها مع لجان وقيادات في الكونغرس الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد عبد الله الثاني، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم ضم غور الأردن لكي لا تتوتر العلاقات مع المملكة الأردنية.

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