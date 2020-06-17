وأشار الباكر، اليوم الأربعاء، في حوار مع "سكاي نيوز" إلى أن التسليمات المستقبلية للشركة ستتأثر بجائحة "كورونا"، حسبما نقلت "رويترز".
وقال رئيس الشركة إنه تم بالفعل إبلاغ "بوينغ" و"إيرباص" بعدم استلام أية طائرات في العام الحالي.
وأضاف الباكر:
جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة ستؤجل حاليا لمدة قد تصل إلى ثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا.
تأتي قطر في المركز الثاني عربيا والـ 20 عالميا بعدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" توقف تسليم طائرات جديدة للخطوط القطرية في العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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