"كورونا" توقف تسليم طائرات جديدة للخطوط القطرية في العام الجاري

وأشار الباكر، اليوم الأربعاء، في حوار مع "سكاي نيوز" إلى أن التسليمات المستقبلية للشركة ستتأثر بجائحة "كورونا"، حسبما نقلت "رويترز".

وقال رئيس الشركة إنه تم بالفعل إبلاغ "بوينغ" و"إيرباص" بعدم استلام أية طائرات في العام الحالي.

وأضاف الباكر:

جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة ستؤجل حاليا لمدة قد تصل إلى ثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا.