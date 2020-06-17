متى تتخلص مصر من كورونا؟... خبير عالمي يجيب

وأضاف الفقي خلال حواره مع "بوابة الأهرام" أن "التزام الناس ببديهيات الصحة العامة أمر حاكم لتسطيح المنحني كي نصل للذروة، ليبدأ المرض في الانحسار".
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وأوضح "فمثلا وضع 100 مليون مصري يعيشون على مساحة 6% من إجمالي المساحة الكلية علي خط حدودي واحد وبتقارب شديد يختلف عن وضع 330 مليون أمريكي، ولكنهم موزعون علي قارة كاملة، أتصور أننا في مصر لو أنجزنا تحاليل أقل من 5% كنسبة إيجابية من إجمالي التحاليل هي التي سوف تجعلنا نعود إلى الوضع الطبيعي مع إجراءات احترازية للوقاية".
وأشار إلى أنه "لو كانت النسبة 15 ٪ أو أكثر هنا لا بد وفي ضوء انتقال الفيروس عن طريق الهواء ورذاذ المريض أن يظل الحظر ولا يفتح فالإجراءات الأكثر تحفظا الأكثر حكمة".
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